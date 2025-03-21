Латышонок: «Конечно, «Зенит» еще в гонке. Пускай списывают»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался о положении команды в чемпионате России.Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался о положении команды в чемпионате России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Украинка, принявшая российское гражданство, обзывала спортсменов из России — вот что она говорила в 2022 году
- 18-летняя модель показала интимные переписки с футболистом «Зенита». Она утверждает, что у них была встреча в отеле
- На Украине обвинили российские спецслужбы в переходе украинской чемпионки под флаг России: «Враг работает системно»
Свежие комментарии