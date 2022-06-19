Россиянам объяснили, почему вложения в недвижимость уже не столь привлекательны

prt scr youtube.com/Klymenko Time Жители России традиционно питают любовь к инвестициям в недвижимость, однако в текущих реалиях эффективность таких вложений значительно снизилась, заявил стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.
prt scr youtube.com/Klymenko Time Жители России традиционно питают любовь к инвестициям в недвижимость, однако в текущих реалиях эффективность таких вложений значительно снизилась, заявил стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.
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