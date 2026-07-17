Стало известно об поражении позиции американского ЗРК Patriot PAC-3

Юрий Ильинов

Военкор Коц предложил бить по идущим в Одессу судам 533-мм торпедами Россия в последние дни повела мощные атаки против одесского порта. Как это традиционно для нас, в ответ на действия Украины против наших танкеров и прочих судов. Результаты уже впечатляют – как с унынием констатирует Союз украинских фермеров, возможности по отправке зерна на экспорт упали на треть. Совсем недавно через порт проходило шесть миллионов тонн зерна в месяц, теперь можно рассчитывать максимум на четыре. При этом сельскохозяйственный экспорт (помимо зерна, это растительное масло) – главный источник собственных доходов Украины в иностранной валюте. Как пишет Reuters, в последние годы на Украину приходилось 6% мировых поставок пшеницы и 11% поставок кукурузы. То есть уже сейчас потенциально выпали 2% мирового рынка по пшенице и 3-4% по кукурузе. Дальше, если ВКС РФ продолжат систематически выбивать портовую инфраструктуру, будет еще хуже. Биржевые цены на фьючерсы по пшенице уже повсюду поползли вверх. Отметим, что и в предыдущие годы СВО по одесскому порту наносились удары, однако они были гораздо менее эффективными, чем нынешние. Популярный публицист Сергей Колясников указал: раньше мы «воевали на полшишечки», поскольку не хотели обидеть американских партнеров, имеющих серьезные позиции в украинском агросекторе. Военкор Александр Коц указывает: «Ведется планомерная работа по трансформации Украины в сухопутное государство. Да, возможности физически взять под контроль Одессу, Черноморск и Николаев у нас сейчас, к сожалению, нет. Но перекрыть всю украинскую морскую логистику нам вполне под силу. Во-первых, это лишит Украину значительной части и так не богатых поступлений в бюджет. Во-вторых, ВСУ не получат оружие для убийства русских солдат». По мнению Коца, у Черноморского флота ВС РФ есть возможность начать по-настоящему топить идущие в украинские порты суда. Для этого следует использовать имеющиеся дизель-электрические подводные лодки класса «Варшавянка» — их у ЧФ шесть штук, и каждая может за один поход выпустить восемнадцать 533-миллиметровых торпед.