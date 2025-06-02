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Царьград

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Трасса Чита-Хабаровск: движение приостановлено из-за ЧП и работы спецслужб

Трасса Чита-Хабаровск: движение приостановлено из-за ЧП и работы спецслужб

Участок трассы Р-297 "Амур" в Приамурье закрыт для движения из-за ЧП. На месте работают правоохранители.

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