НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Датские учёные создали робота-змею в стиле оригами для исследовательских и ...

Датские учёные создали робота-змею в стиле оригами для исследовательских и ...

Датские учёные создали робота-змею в стиле оригами для исследовательских и спасательных операцийКоманда учёных из Университета Южной Дании (SDU) создала уникального робота-змею в стиле оригами, способного к ректолинейной локомоции и выполненного из инновационного композитного материала на основе ультравысокомолекулярного полиэтилена.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх