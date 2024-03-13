Датские учёные создали робота-змею в стиле оригами для исследовательских и спасательных операцийКоманда учёных из Университета Южной Дании (SDU) создала уникального робота-змею в стиле оригами, способного к ректолинейной локомоции и выполненного из инновационного композитного материала на основе ультравысокомолекулярного полиэтилена.