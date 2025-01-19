Самолёты НАТО у Калининграда: Блокада уже началась, готовится оккупация

Враг готовится к резкой эскалации. Это очевидно, просто многие этого ещё не поняли. Накануне, 15 января, на протяжении целых суток на направлении Калининграда и Белоруссии было отмечено девять самолётов и беспилотников ОВВС НАТО.
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