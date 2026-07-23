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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич и Журавель прокомментируют матч «Спартака» с «Родиной» в 1-м туре РПЛ. На игре «Рубина» с «Краснодаром» будет работать Шнякин

«Матч ТВ» назначил комментаторов на игры 1-го тура Альфа-Банк РПЛ сезона-2026/27. Пятница, 24 июля ЦСКА – « Балтика » («Матч ТВ», «Матч Премьер», 19:00):  Станислав Минин , Сергей Дурасов .

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