В Плесецком округе ремонтируют мост через реку Большая Сондола

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский.На модернизацию перехода, расположенного на 8-м километре автомобильной дороги Афанасовская — Нижнее Устье, в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» направлено свыше 90 миллионов рублей.