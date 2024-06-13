В Плесецком округе ремонтируют мост через реку Большая Сондола

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский.На модернизацию перехода, расположенного на 8-м километре автомобильной дороги Афанасовская — Нижнее Устье, в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» направлено свыше 90 миллионов рублей.
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