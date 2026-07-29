В Иране заявили об остановке танкеров при попытке прохода через Ормузский пролив

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что нанесли удар по трём нефтяным танкерам, которые, как утверждается, проигнорировали предупреждения и продолжили движение по «небезопасному и незаконному» маршруту.
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