Археологи на Крите нашли постройку, похожую на лабиринт минотавра

Диаметр сооружения — около 50 метров, оно состоит из восьми каменных колец с перегородками. На объект наткнулись в ходе земляных работ при строительстве радарной башни аэропортаНа Крите случайно обнаружили постройку, которая напоминает лабиринт Минотавра из древнегреческих мифов.