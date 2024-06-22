Археологи на Крите нашли постройку, похожую на лабиринт минотавра

Диаметр сооружения — около 50 метров, оно состоит из восьми каменных колец с перегородками. На объект наткнулись в ходе земляных работ при строительстве радарной башни аэропортаНа Крите случайно обнаружили постройку, которая напоминает лабиринт Минотавра из древнегреческих мифов.
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