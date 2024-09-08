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Названа причина смерти Александра Маслякова

Названа причина смерти Александра Маслякова

Ведущий КВН скончался в возрасте 82 лет.Бессменный ведущий Клуба весёлых и находчивых Александр Масляков умер в возрасте 82 лет.

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