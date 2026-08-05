Зеленский, наркотики, мигранты: Захарова указала на главные проблемы Европы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что Европейскому союзу необходимо обратить внимание на реальные проблемы, а не создавать новые поводы для противостояния.
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