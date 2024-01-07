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На Филиппа Киркорова подали в суд после «голой» вечеринки Ивлеевой

На Филиппа Киркорова подали в суд после «голой» вечеринки Ивлеевой

РИАМО - 7 янв. Российское авторское общество (РАО) подало в суд на поп-короля Филиппа Киркорова и владельцев столичного ночного клуба Mutabor после скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает газета «Известия».

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