На Филиппа Киркорова подали в суд после «голой» вечеринки Ивлеевой

РИАМО - 7 янв. Российское авторское общество (РАО) подало в суд на поп-короля Филиппа Киркорова и владельцев столичного ночного клуба Mutabor после скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает газета «Известия».
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