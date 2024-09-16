КДК РФС может наказать ЦСКА за оскорбительные кричалки в матче против "Зенита"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного Союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московский ЦСКА будет наказан за кричалку фанатов "Зенит" — позор российского футбола" на матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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