В Симферополе пройдет «Большой этнографический диктант»

В крымской столице 3 ноября в 10:00 пройдет Международная акция «Большой этнографический диктант». Просветительский проект познакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволит оценить общий уровень этнокультурной грамотности.
В крымской столице 3 ноября в 10:00 пройдет Международная акция «Большой этнографический диктант». Просветительский проект познакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволит оценить общий уровень этнокультурной грамотности.
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