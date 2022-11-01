Крымская газета

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В Симферополе пройдет «Большой этнографический диктант»

В Симферополе пройдет «Большой этнографический диктант»

В крымской столице 3 ноября в 10:00 пройдет Международная акция «Большой этнографический диктант». Просветительский проект познакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволит оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

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