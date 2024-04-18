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Это другое: Великобритания отказалась сбивать российские дроны над Украиной из-за страха перед РФ

Это другое: Великобритания отказалась сбивать российские дроны над Украиной из-за страха перед РФ

ВВС Великобритании не будет помогать Украине сбивать российские боевые дроны, так как делали в Израиле, потому что это втянет страны Североатлантического альянса в прямой конфликт с ВС РФ и приведет к "тревожной эскалации".

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