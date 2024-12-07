Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный аналитик Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины перебросило значительные военные резервы к городу Купянску в Харьковской области.
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