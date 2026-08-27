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РИА Новости: сыну доцента МГУ предъявили обвинение в её убийстве группой лиц

РИА Новости: сыну доцента МГУ предъявили обвинение в её убийстве группой лиц

Сыну доцента кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой предъявлено обвинение в её убийстве группой лиц, Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

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