РИА Новости: сыну доцента МГУ предъявили обвинение в её убийстве группой лиц

Сыну доцента кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой предъявлено обвинение в её убийстве группой лиц, Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
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