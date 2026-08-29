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ВОЗ предупредила об угрозе рекордной вспышки Эболы в Конго

ВОЗ предупредила об угрозе рекордной вспышки Эболы в Конго

Вспышка лихорадки Эбола в восточной части Демократической Республики Конго распространилась еще на две медицинские зоны — Биена и Мангуреджипа.

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