11.12.24==Дмитрук: Зеленский, говоря о Крыме и других уступках, никогда не признает ошибок

С ним прощаются". В Раде сделали неожиданное признание о Зеленском Владимир Зеленский, говоря об уступках ради урегулирования конфликта и попытках вернуть Крым, на самом деле никогда не признает своих ошибок, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в интервью журналисту Александру Шелесту*.