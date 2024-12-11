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11.12.24==Дмитрук: Зеленский, говоря о Крыме и других уступках, никогда не признает ошибок

11.12.24==Дмитрук: Зеленский, говоря о Крыме и других уступках, никогда не признает ошибок

С ним прощаются". В Раде сделали неожиданное признание о Зеленском Владимир Зеленский, говоря об уступках ради урегулирования конфликта и попытках вернуть Крым, на самом деле никогда не признает своих ошибок, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в интервью журналисту Александру Шелесту*.

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