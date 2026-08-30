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Последний день лета в Алтайском крае пройдет под знаком прохлады и дождей

Последний день лета в Алтайском крае пройдет под знаком прохлады и дождей

Последний день лета 2026 года в Алтайском крае будет прохладным и дождливым. Прогноз погоды передал региональный Гидрометцентр.

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