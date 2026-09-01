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62ИНФО | Новости Рязани

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В Сапожковском округе участок в 8,7 га зарос сорняками по вине компании

В Сапожковском округе участок в 8,7 га зарос сорняками по вине компании

Территорию арендовало ООО «Парышка». При этом земля полностью заросла сорняками и древесно-кустарниковой растительностью.

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