Заклятые друзья: поляки требуют провести эксгумацию всех жертв Волынской резни

А как насчет провести эксгумацию в катыни захоронения и установление кто был там расстрелян???

Обменяемся костями, погремим словами. Кто костей побольше сдаст - заплати деньгами... В этом мире лишь бабло ценят олигархи и не важно чьё оно, главное, чтоб в банке...

лл

лина любимцева

Зато пшеки сейчас усиленно поддерживают тех, кто и устроил волынскую резню!! Вот нет к пшекам ни сочувствия, ни поддержки. САМИ СЕБЯ ПРЕДАЛИ!! И всех тех, кого убили в Волыни...