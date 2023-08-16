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Заклятые друзья: поляки требуют провести эксгумацию всех жертв Волынской резни

Заклятые друзья: поляки требуют провести эксгумацию всех жертв Волынской резни

Польский президент Анджей Дуда. Фото: Sean Gallup / Getty Images Варшава добивается от Киева согласия на эксгумацию всех жертв Волынской резни.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А как насчет  провести эксгумацию в катыни захоронения и установление кто был там расстрелян???
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12 час.
Евгения Болотова
Обменяемся костями, погремим словами. Кто костей побольше сдаст - заплати деньгами... В этом мире лишь бабло ценят олигархи и не важно чьё оно, главное, чтоб в банке...
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11 час.
лл
лина любимцева
Зато пшеки сейчас усиленно  поддерживают тех, кто и устроил  волынскую резню!! Вот нет к пшекам ни сочувствия, ни поддержки. САМИ СЕБЯ ПРЕДАЛИ!! И всех тех, кого убили в Волыни...
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6 час.

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