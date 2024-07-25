Было не сладко. А будет – труба. ЕС в растерянности от решения Байдена

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне© РИА Новости / Стрингер Олег Обухов Ставка на то, что Байден выиграет второй раз подряд, многих лидеров ЕС, особенно тех, кто сидит в Брюсселе, еще как-то подбадривала.
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