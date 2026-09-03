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Андрей Малахов впервые за долгое время рассказал о 8-летнем сыне: наследник рисует как великие художники

Андрей Малахов впервые за долгое время рассказал о 8-летнем сыне: наследник рисует как великие художники

Малахов рассказал об увлечении рисованием своего 8-летнего сына Телеведущий Андрей Малахов раскрыл подробности о хобби своего восьмилетнего сына Александра.

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