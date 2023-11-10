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Глава ВФС Елисеев: решение по рукопожатиям на ЧМ принято по инициативе украинцев

Глава ВФС Елисеев: решение по рукопожатиям на ЧМ принято по инициативе украинцев

Президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев рассказал, что исполнительный комитет Международной федерации самбо (FIAS) принял решение отказаться от обмена рукопожатиями до и после схваток украинцев в поединках с россиянами.

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