В Тамбовской области после атаки БПЛА загорелся купол церкви

Купол церкви Николая Чудотворца в Никифоровском муниципальном округе Тамбовской области загорелся в результате атаки украинского беспилотника в ночь на 7 сентября.
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