Соловьев: Российская армия резко усилила натиск в районе Клещеевки

Известный телеведущий Владимир Соловьев опубликовал сообщение в своем канале в Telegram о том, что Вооруженные Силы РФ резко усилили свое наступление в районе поселка Клещеевка, который расположен недалеко от Артемовска.
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