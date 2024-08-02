С начала года из Омской области уехали почти 7 тысяч человек: какие страны они выбрали для ПМЖ. В пятерку самых востребованных по переездам омичей государств входит Германия.
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С начала года из Омской области уехали почти 7 тысяч человек: какие страны они выбрали для ПМЖ. В пятерку самых востребованных по переездам омичей государств входит Германия.