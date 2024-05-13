Трамп пообещал в случае победы на выборах "запечатать" границу США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, в случае победы на предстоящих в ноябре выборах, закроет южную границу, положит конец потоку мигрантов из Мексики, а находящихся на американской территории нелегалов отправит "туда, где им самое место".
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