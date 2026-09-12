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Аргументы недели

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«Братство» до третьей бутылки: в Москве мигрант отправился в колонию на 8 лет за кровавый финал пьяных посиделок

«Братство» до третьей бутылки: в Москве мигрант отправился в колонию на 8 лет за кровавый финал пьяных посиделок

Некоторые «ценные» иностранные специалисты находят в столице работу, другие — культурные впечатления, а вот уроженец Самаркандской области Нурали, видимо, решил посвятить московский период своей жизни углублённому изучению ассортимента местных алкомаркетов и поиску таких же «высокодуховных» единомышленников.

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