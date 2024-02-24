Сенатор Вэнс: США израсходовали десятилетний запас оружия на украинский конфликт

Соединенные Штаты израсходовали на украинский конфликт запас оружия, которого при других обстоятельствах хватило бы на 10 лет, что может помешать Вашингтону обеспечивать собственную национальную безопасность.
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