Ландо Норрис: Ферстаппен тоже выехал за пределы трассы

Ландо Норрис: Ферстаппен тоже выехал за пределы трассыGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик McLaren Ландо Норрис считает, что Макс Ферстаппен тоже заслуживал наказания за нарушение лимитов трассы на Гран При США.
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