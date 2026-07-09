James Talarico Says He Supports The Second Amendment - His Record Says Otherwise Authored by Leigh Gibson, Texas State Director - Gun Owners of America, The Second Amendment protects more than the right to own a firearm.
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