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Царьград

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"Кричал, что все хотят убить": О приступе у Зеленского рассказала Мендель

"Кричал, что все хотят убить": О приступе у Зеленского рассказала Мендель

Юлия Мендель, прежде работавшая пресс-секретарём Владимира Зеленского, опубликовала в Telegram-канале громкое заявление: по её данным, глава киевского режима перенёс состояние, напоминающее эпилептический приступ.

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