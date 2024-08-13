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Неудачная шутка Рейгана: новые подробности и оценка историков

Неудачная шутка Рейгана: новые подробности и оценка историков

Неудачная шутка Рейгана: новые подробности и оценка историков Ольга Вайленко11 августа 1984 года Рональд Рейган, 40-й президент США, сделал высказывание, которое впоследствии стало объектом множества обсуждений.

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