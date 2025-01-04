13 жителей Алтайского края погибли в ДТП из-за плохих дорог в 2024 году

В отношении виновных в плохом состоянии дорог в 2024 году в Алтайском крае возбудили 108 административных дел За 11 месяцев 2024 года в Алтайском крае произошло 78 ДТП на дорогах, где имелись недостатки зимнего содержания.
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