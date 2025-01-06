Синоптики рассказали о погоде на Рождество в Челябинске

В двух словах: будет солнечно и прохладно. Подробно о температуре воздуха — далее.На Южном Урале сохраняется интенсивный западно-восточный перенос воздушных масс, связанный с влиянием глубоких атлантических циклонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии