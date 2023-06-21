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Курсанты Ростовского государственного университета путей сообщения проходят практику на БАМе

Курсанты Ростовского государственного университета путей сообщения проходят практику на БАМе

Особенностью производственной практики является приобретение навыков работы по строительству железной дороги на действующем участке без остановки движения по нему.

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