Вчера© РИА Новости . Александр Натрускин Все эти штурмы поселков Донбасса грозят растянуть СВО на длительное время и делают конфликт выгодным США с Европой.
Сергей Михеев: Россия в 2025 году должна оторвать Украине башку, а не умереть стоя в битве с США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ваша Светлость
Стёпа, я с тобой!:))) С Рождеством!! Касаемо слов Михеева - его бы слова да в уши, нет, в душу Нашего гаранта! Заигрался он в "красные линии" и "удары возмездия", а война это не шахматы, одними рокировочками и озабоченностями не выиграешь! Потеря темпа в 22-м, затянутые бои вовсе не привели к меньшим потерям, напротив, ежедневные жертвы при этой вялой боевой работе в итоге оборачиваются гораздо большими(ударение на "О") потерями. Потерями в ЛС, технике, инфраструктуре, а самое мерзкое в потере престижа России как сильного военного противника!
Ответить
10 час.
brigadier21 Snytsarienko
Согласен полностью, от себя добавлю - отсутствие результативных устранений главных зачинщиков и спонсоров киянских рэкетиров, сделало поддержку укропии проектом безопасным и для мировых финансовых кругов - стабильно интересным. Все прекрасно знают, что 2/3 траншей хохлам идёт через Швейцарию, кто переводит, когда и сколько. И НИЧЕГО - деньги доходят, хотя банковские системы запада уже давно должны быть парализованы с учётом числа спецов IT, которые выпущены из ВУЗов и имеют прекрасную квалификацию. Пока не начнём перехватывать управление в привычных для них местах - нас так и будут забрасывать дешёвым массовым ресурсом с копеечным по цене, зарядом взрывчатки. Прямая аналогия с ВОВ - у Адика была прекрасная вышколенная высокотехнологичная военная машина, у дяди Иосифа был массовый выпуск 132мм РСов и массовые поставки полноприводных грузовиков из США. Сочетание одного с другим дало массовые ракетные залпы, делающие плотную концентрацию войск бессмысленной. Вермахт сразу стал нести большие потери ещё перед переходом к наступлению, а уж в ходе него...
Ответить
4 час.
Питер Столыбин
Михеев, один из самых умных политиков. Его редкие появления у Соловьёва, весьма продуктивны в оценках того или другого действа. Одно сильно расстраивает, а порой и не по детски злит, так это то, что в итоге его высказывания сбываются. Но главное, это то, что власти действуют, чуть ли не специально, как бы вопреки его здравым мыслям. Хотя, чего это я? Мне совсем неведомы планы наших правителей, но увеличение ставки до 21 %, это уже явный зашквар, уж не говоря о других весьма странных явлениях в их поступках.
Ответить
40 мин.
Свежие комментарии