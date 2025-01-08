Сергей Михеев: Россия в 2025 году должна оторвать Украине башку, а не умереть стоя в битве с США

Ваша Светлость Стёпа, я с тобой!:))) С Рождеством!! Касаемо слов Михеева - его бы слова да в уши, нет, в душу Нашего гаранта! Заигрался он в "красные линии" и "удары возмездия", а война это не шахматы, одними рокировочками и озабоченностями не выиграешь! Потеря темпа в 22-м, затянутые бои вовсе не привели к меньшим потерям, напротив, ежедневные жертвы при этой вялой боевой работе в итоге оборачиваются гораздо большими(ударение на "О") потерями. Потерями в ЛС, технике, инфраструктуре, а самое мерзкое в потере престижа России как сильного военного противника!

brigadier21 Snytsarienko Согласен полностью, от себя добавлю - отсутствие результативных устранений главных зачинщиков и спонсоров киянских рэкетиров, сделало поддержку укропии проектом безопасным и для мировых финансовых кругов - стабильно интересным. Все прекрасно знают, что 2/3 траншей хохлам идёт через Швейцарию, кто переводит, когда и сколько. И НИЧЕГО - деньги доходят, хотя банковские системы запада уже давно должны быть парализованы с учётом числа спецов IT, которые выпущены из ВУЗов и имеют прекрасную квалификацию. Пока не начнём перехватывать управление в привычных для них местах - нас так и будут забрасывать дешёвым массовым ресурсом с копеечным по цене, зарядом взрывчатки. Прямая аналогия с ВОВ - у Адика была прекрасная вышколенная высокотехнологичная военная машина, у дяди Иосифа был массовый выпуск 132мм РСов и массовые поставки полноприводных грузовиков из США. Сочетание одного с другим дало массовые ракетные залпы, делающие плотную концентрацию войск бессмысленной. Вермахт сразу стал нести большие потери ещё перед переходом к наступлению, а уж в ходе него...