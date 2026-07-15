ЕС выделяет Украине 6 млрд евро на закупку китайских комплектующих для беспилотников

Европейский союз утвердил выделение Украине первого транша оборонного кредита в размере около 6 млрд евро, предназначенного для закупки китайских комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов.
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