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Регионы России

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ЕС выделяет Украине 6 млрд евро на закупку китайских комплектующих для беспилотников

ЕС выделяет Украине 6 млрд евро на закупку китайских комплектующих для беспилотников

Европейский союз утвердил выделение Украине первого транша оборонного кредита в размере около 6 млрд евро, предназначенного для закупки китайских комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов.

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