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Пригожин вступился за вдову Шатунова перед взбешенным Разиным

Пригожин вступился за вдову Шатунова перед взбешенным Разиным

Наследство Юрия Шатунова принадлежит его семье, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Таким образом супруг Валерии отреагировал на новость о том, что Андрей Разин обратился в правоохранительные органы, пожаловавшись на несоблюдение, с точки зрения продюсера "Ласкового мая", авторских прав на хиты, звучащие в сериале "Слово пацана".

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