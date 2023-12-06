Пригожин вступился за вдову Шатунова перед взбешенным Разиным

Наследство Юрия Шатунова принадлежит его семье, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Таким образом супруг Валерии отреагировал на новость о том, что Андрей Разин обратился в правоохранительные органы, пожаловавшись на несоблюдение, с точки зрения продюсера "Ласкового мая", авторских прав на хиты, звучащие в сериале "Слово пацана".