Пригожин вступился за вдову Шатунова перед взбешенным Разиным

Наследство Юрия Шатунова принадлежит его семье, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Таким образом супруг Валерии отреагировал на новость о том, что Андрей Разин обратился в правоохранительные органы, пожаловавшись на несоблюдение, с точки зрения продюсера "Ласкового мая", авторских прав на хиты, звучащие в сериале "Слово пацана".
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