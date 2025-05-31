Юки Цунода: Не понимаю, почему так медленно еду

Юки Цунода: Не понимаю, почему так медленно едуRed Bull RacingГонщик Red Bull Racing Юки Цунода признался, что испытывал трудности в пятничных тренировках Гран При Испании, и сказал, что не знает, почему.
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