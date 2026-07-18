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HKUST повысил КПД и долговечность перовскитных солнечных элементов

HKUST повысил КПД и долговечность перовскитных солнечных элементов

Перовскитные солнечные элементы — один из самых горячих трендов в возобновляемой энергетике. Их лабораторный КПД давно превзошёл традиционные кремниевые панели, а производство обещает быть значительно дешевле.

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