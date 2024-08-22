Брошенные противником Т-64БВ и БТР-Д ВСУ в Курской области. После наезда на мины, вражья техника была «доработана» FPV дронами наших бойцов.
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Брошенные противником Т-64БВ и БТР-Д ВСУ в Курской области. После наезда на мины, вражья техника была «доработана» FPV дронами наших бойцов.
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