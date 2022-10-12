Пятый канал

31 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Хунхуз
    А что же эта хохляцкая тварь на русском заговорил? А не на сучьей мове?Ненавидящий РФ Зе...
  • Pelegrin 2
    Макфол давно был послом России в США?Пранк вышел из-по...
  • Татьяна Новикова
    Никогда ничего подобного не слышала. Ну не ставь памятник, а забор с замком на кладбище зачем? Это же патология.Многолетнее врань...

Переобулась на бегу: Грета Тунберг выступила за ядерную энергетику

Переобулась на бегу: Грета Тунберг выступила за ядерную энергетику

Экоактивистка Грета Тунберг неожиданно высказалась в поддержку атомной энергетики. Не время думать о развитии экологичных возобновляемых источников, особенно в разгар европейского энергокризиса, когда цены на электричество стремительно растут.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх