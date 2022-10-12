Переобулась на бегу: Грета Тунберг выступила за ядерную энергетику

Экоактивистка Грета Тунберг неожиданно высказалась в поддержку атомной энергетики. Не время думать о развитии экологичных возобновляемых источников, особенно в разгар европейского энергокризиса, когда цены на электричество стремительно растут.
Экоактивистка Грета Тунберг неожиданно высказалась в поддержку атомной энергетики. Не время думать о развитии экологичных возобновляемых источников, особенно в разгар европейского энергокризиса, когда цены на электричество стремительно растут.
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