Характеристика взрослых, которых стыдили в детстве

Когда у ребенка подорвано или разрушено доверие к фигуре значимого взрослого в результате его непосредственного поведения и пренебрежения ребенком, то ребенок испытывает замешательство относи­тельно того «Где мое место и принадлежность и чего я могу ожидать от мира в целом».