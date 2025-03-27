Характеристика взрослых, которых стыдили в детстве

Когда у ребенка подорвано или разрушено доверие к фигуре значимого взрослого в результате его непосредственного поведения и пренебрежения ребенком, то ребенок испытывает замешательство относительно того «Где мое место и принадлежность и чего я могу ожидать от мира в целом».
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