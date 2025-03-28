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Жительницу Бурятии приговорили к 7 годам колонии за жестокое обращение с внучкой

Жительницу Бурятии приговорили к 7 годам колонии за жестокое обращение с внучкой

В Бурятии женщина осуждена на 7 лет в колонии общего режима за истязание и причинение тяжкого вреда здоровью малолетней внучки.

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