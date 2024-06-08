Пушков назвал отсутствие Гутерреша сигналом о бессмысленности саммита по Украине

Отсутствие генсека ООН Антониу Гуттериша на предстоящем швейцарском саммите по урегулированию ситуации на Украине является "самым последним" сигналом о том, что мероприятие станет лишь политической формальностью, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
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