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СМИ: Путин нанес по Америке упреждающий удар для спасения России

СМИ: Путин нанес по Америке упреждающий удар для спасения России

Решение президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию (СВО) на Украине стало упреждающим ударом по Америке, который был необходим для спасения России, заявил обозреватель Ахмед Муса Хомани 18 февраля, сообщает Al Mayadeen.

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